Боевики один раз обстреляли позиции украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. В течение текущих суток российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 факт применения противником оружия был зафиксирован один раз, в 9:55 утра в районе населенного пункта Крымское. В течение двадцати минут, со стороны населенного пункта Донецкий оккупант вел прицельный огонь из гранатометов АГС и стрелкового оружия", - сказал Мотузяник.
По его словам, в ответ наши защитники открыли огонь из пехотного стрелкового оружия, без применения запрещенных калибров. По состоянию на сейчас вражеский обстрел прекратился, потерь в рядах украинских войск нет.
Напомним, 6 февраля российские боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе три раза с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.