Бойовики один раз обстріляли позиції українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 7 лютого. УНН. Протягом поточної доби російсько-окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив речник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.
"Станом на 12:00 факт застосування противником зброї був зафіксований один раз, о 9:55 ранку в районі населеного пункту Кримське. Упродовж двадцяти хвилин, зі сторони населеного пункту Донецький окупант вів прицільний вогонь з гранатометів АГС та стрілецької зброї", - сказав Мотузяник.
За його словами, у відповідь наші захисники відкрили вогонь з піхотної стрілецької зброї, без застосування заборонених калібрів. Станом на зараз ворожий обстріл припинився, втрат у лавах українських військ немає.
Нагадаємо, 6 лютого російські бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню, в тому числі три рази із застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.