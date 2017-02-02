Боевики обстреляли свои позиции в Авдеевке и Саханке - разведка

"В районе промышленной зоны Авдеевка артиллерийскими подразделениями 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК ВС РФ обстреляны позиции передовых подразделений своего полка, ранены семь военнослужащих.

В районе Саханки минометными подразделения 9-го отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) 1-го АК ВС РФ осуществили обстрел собственных передовых позиций, в результате чего убиты двое и ранены более десяти военнослужащих", - говорится в сообщении разведки.

Отмечается, что 1 февраля командование 1-го АК ВС РФ приняло решение о развертывании в больницах и госпиталях дополнительных койко-мест в связи с ростом количества убитых и раненых военнослужащих.

В разведке также сообщили, что на авдеевское направление прибыла съемочная группа российского телеканала "Life.ru" в сопровождении группы специального назначения ВС РФ с целью съемки провокационных сюжетов для обвинения сил АТО в обстрелах гражданских объектов.