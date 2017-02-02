Бойовики обстріляли власні позиції в Авдіївці і Саханці - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Бойовики обстріляли власні позиції у районах Авдіївки і Саханки, внаслідок чого вбито двоє військових та є поранені. Про це повідомляє повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України у Facebook, передає УНН.
“У районі промислової зони Авдіївка артилерійськими підрозділами 11-го окремого мотострілецького полку (Донецьк) 1-го АК ЗС РФ обстріляно позиції передових підрозділів свого полку, поранено сім військовослужбовців.
У районі Саханка мінометними підрозділами 9-го окремого штурмового мотострілецького полку морської піхоти (Новоазовськ) 1-го АК ЗС РФ здійснено обстріл власних передових позицій, в результаті чого вбито двох та поранено більше десяти військовослужбовців”, — йдеться у повідомленні розвідки.
Зазначається, що 1 лютого командування 1-го АК ЗС РФ прийняло рішення про розгортання в лікарнях та шпиталях додаткових ліжко-місць у зв’язку зі зростанням кількості вбитих та поранених військовослужбовців.
У розвідці також повідомили, що на авдіївський напрямок прибула знімальна група російського телеканалу “Life.ru” у супроводженні групи спеціального призначення ЗС РФ з метою зйомки провокаційних сюжетів для звинувачення сил АТО в обстрілах цивільних об’єктів.