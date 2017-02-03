Боевики обстреляли Сартану из "Градов"

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в 05:30 утра под обстрел попал поселок Сартана, расположенный в Кальмиусском районе Мариуполя. Горел зерноток, осколками повреждены два дома и столовая предприятия. Об этом сообщил корреспонденту УНН пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.