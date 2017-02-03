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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Боевики обстреляли Сартану из "Градов"

Киев • УНН

 • 8509 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 3 февраля. УНН. Сегодня в 05:30 утра под обстрел попал поселок Сартана, расположенный в Кальмиусском районе Мариуполя. Горел зерноток, осколками повреждены два дома и столовая предприятия. Об этом сообщил корреспонденту УНН пресс-офицер сектора "Мариуполь" Иван Чмиль.

Боевики обстреляли Сартану из "Градов"

"Боевики выпустили 23 снаряда. Это полкассеты "Града". Направление, откуда был обстрел, - северо-западное", - сообщил корреспонденту И.Чмиль.

Как сообщал УНН, об обстреле Сартаны сообщил начальник ГУНП Донецкой области В.Аброськин на своей странице в Facebook.

Украинские Национальные Новости

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