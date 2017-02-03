Бойовики обстріляли Сартану з "Градів"
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні о 05:30 ранку під обстріл потрапив селище Сартана, розташоване в Кальміуському районі Маріуполя. Горів зерноток, осколками посічені два будинки і їдальня підприємства. Про це повідомляє кореспонденту УНН прес-офіцер сектору “Маріуполь” Іван Чміль.
“Бойовики випустили 23 снаряди. Це півкасети „Граду“. Напрямок, звідки був обстріл, — північно-західний”, — повідомив кореспонденту І.Чміль.
Як повідомляв УНН, про обстріл Сартани повідомив начальник ГУНП Донецької області В.Аброськін на своїй сторінці у Facebook.