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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 55418 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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Бойовики обстріляли Сартану з "Градів"

Київ • УНН

 • 8509 перегляди

МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Сьогодні о 05:30 ранку під обстріл потрапив селище Сартана, розташоване в Кальміуському районі Маріуполя. Горів зерноток, осколками посічені два будинки і їдальня підприємства. Про це повідомляє кореспонденту УНН прес-офіцер сектору “Маріуполь” Іван Чміль.

Бойовики обстріляли Сартану з "Градів"

“Бойовики випустили 23 снаряди. Це півкасети „Граду“. Напрямок, звідки був обстріл, — північно-західний”, — повідомив кореспонденту І.Чміль.

Як повідомляв УНН, про обстріл Сартани повідомив начальник ГУНП Донецької області В.Аброськін на своїй сторінці у Facebook.

Українські Національні Новини

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