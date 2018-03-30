Боевики обстреляли позиции ВСУ: один военный погиб, трое ранены

"В первую половину суток режим "пасхального перемирия", установленного с полуночи 30 марта, боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18.00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО ... К сожалению, во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов - получили ранения. Пострадавшие доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на Донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял наши укрепления вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку - неподалеку Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитниках Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовки и Павлополя.

На Луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага соблюдалось в полной мере.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе в результате обстрелов со стороны российско-оккупационных войск двое защитников Украины были ранены, еще один военнослужащий получил боевое травмирование.