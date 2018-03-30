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Бойовики обстріляли позиції ЗСУ: один військовий загинув, трьох поранено

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КИЇВ. 30 березня. УНН. З початку доби бойовики здійснили 16 обстрілів позицій сил АТО, у результаті чого 1 український військовий загинув, ще троє зазнали поранень. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО, передає УНН.

“У першу половину доби режим "великоднього перемир’я", встановлений з опівночі 30 березня бойовиками російсько-окупаційних військ не дотримувався. Станом на 18.00 зафіксовано 16 обстрілів позицій сил АТО... На жаль, під час виконання бойових завдань один український військовослужбовець загинув, троє воїнів — отримали поранення. Постраждалих доставлено до лікувальних закладів та надано необхідну медичну допомогу”, — йдеться у повідомленні.

Як зазначається, на Донецькому напрямку з 82 мм мінометів, гранатометів та протитанкової керованої ракети противник обстріляв наші укріплення поблизу Талаківки, гранатомети застосував в районі Опитного, Верхньоторецького та Богданівки, а зенітну установку — неподалік Водяного. Крім цього, зі стрілецької зброї вогонь вівся по захисниках Авдіївки, Опитного, Новотроїцького, Шахти Бутівки та Павлополя.

На Луганському напрямку від початку доби умови перемир’я з боку ворога дотримувалося у повній мірі.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі внаслідок обстрілів з боку російсько-окупаційних військ двоє захисників України були поранені, ще один військовослужбовець отримав бойове травмування.

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