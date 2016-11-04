Боевики обстреляли ряд позиций ВСУ в Луганской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. За прошедшие сутки боевики семь раз открыли огонь по разным позициям ВСУ в Станичнолуганском и Попаснянском районах, в том числе из тяжелого вооружения. Об этом во время брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко, передает корреспондент УНН.
"На луганском направлении противник совершил 7 обстрелов наших позиций, причем все в разных местах. В частности, боевые действия велись в Станочнолуганском и Попаснянском районах, а также в Трехизбенке и Орехово. Самый долгий обстрел произошел в Станице Луганской", - сказал А.Лысенко.
Он отметил, что всего за минувшие сутки в Луганской области зафиксировано семь обстрелов, в том числе один из тяжелого вооружения.
Как сообщал УНН, вчера на Донецком направлении вблизи села Семигорье произошло боестолкновение сил АТО и боевиков.