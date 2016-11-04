Бойовики обстріляли низку позицій ЗСУ на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Минулої доби бойовики сім разів відкрили вогонь по різних позиціях ЗСУ в Станичнолуганському та Попаснянському районах, у тому числі із важкого озброєння. Про це під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко, передає кореспондент УНН.
"На луганському напрямку противник здійснив 7 обстрілів наших позицій, при чому усі в різних місцях. Зокрема, бойові дії велися в Станичнолуганському та Попаснянському районах, а також в Трьохізбенці та Оріховому. Найтриваліший обстріл відбувся в Станиці Луганській", - сказав А.Лисенко.
Він зазначив, що всього минулої доби на Луганщині зафіксовано сім обстрілів , у тому числі один з важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, учора на Донецькому напрямку поблизу села Семигір'я сталося бойове зіткнення сил АТО та бойовиків.