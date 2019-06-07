Боевики обстреляли многоэтажку в Майорском
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. Незаконные вооруженные формирования обстреляли многоэтажку в населенном пункте Майорск Донецкой области во время ведения огня. Об этом сообщила украинская сторона СЦКК, передает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил.
Так, 6 июня наблюдательный группа "Светлодарск" украинской стороны Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон осуществила фотофиксацию по факту обстрела населенного пункта майорских Бахмутского района Донецкой области.
"6 июня в 5 утра вооруженные формирования РФ со стороны оккупированной Горловки совершили обстрел н.п. Майорськ из стрелкового оружия. Прибыв на место, наблюдательным группой "Светлодарск" зафиксировано в двух соседних квартирах, повреждения окна комнаты, смежной и внешней стены, из-за попадания пули калибром 12,7 мм", - говорится в сообщении.
Пострадавших в результате обстрела нет.
Напомним, за минувшие сутки, 6 июня, боевики 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, двое украинских защитников получили ранения.
Ранее УНН сообщал, что в Горловке во время обстрела ранения получили женщина и ребенок.