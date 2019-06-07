ООС: з початку доби бойовики вже дев’ять разів порушили режим тиші

КИЇВ. 7 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог дев’ять разів порушив режим перемир’я. В результаті загинуло двоє українських військових, четверо були поранені та ще четверо зазнали бойових травмувань. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.