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ООС: з початку доби бойовики вже дев’ять разів порушили режим тиші

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КИЇВ. 7 червня. УНН. З початку цієї доби, станом на 12:00, в районі проведення операції Об’єднаних сил ворог дев’ять разів порушив режим перемир’я. В результаті загинуло двоє українських військових, четверо були поранені та ще четверо зазнали бойових травмувань. Про це повідомив представник прес-центру Міністерства оборони України полковник Олександр Мотузяник, передає УНН.

"Станом на 12:00 сьогодні зафіксовано загалом дев’ять порушень режиму перемир’я з боку противника. Підрозділи Об’єднаних сил зазнали безповоротних та санітарних втрат — двоє українських військових героїчно загинули, четверо були поранені та ще четверо зазнали бойових травмувань", - сказав Мотузяник.

Повідомляється, що обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил суттєво загострилася. Вже від початку поточної доби бойовики суттєво збільшили кількість вогневих провокацій, при цьому, противник активно застосовував артилерію та міномети, калібри яких заборонені до використання в районі бойових дій.

"Так, цієї ночі бойовики здійснили вогневий наліт на позиції підрозділів Об’єднаних сил в районі Новолуганського. Ворожий обстріл з мінометів 120-го калібру та ствольної артилерії калібру 122 мм зафіксовано о пів на першу ночі. Вогонь вівся з напрямку с. Калінінське, і тривав майже годину", - зазначив Мотузяник.

За цей час противник випустив по позиціях українських військ вісімнадцять артилерійських та одинадцять мінометних снарядів. Військовослужбовці Збройних Сил України відкрили вогонь у відповідь, при цьому вдалося придушити окремі вогневі точки противника.

Також цієї ночі під ворожий вогонь потрапляли опорні пункти підрозділів Об’єднаних сил, розташовані поблизу населеного пункту Травневе (там противник стріляв двічі), Зайцеве, Гнутове, Новогригорівка та Павлопіль, зазначив Мотузяник.

Нагадаємо, 6 червня збройні формування Російської Федерації 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, двоє українських захисників отримали поранення.

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