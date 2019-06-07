ООС: с начала суток боевики уже девять раз нарушили режим тишины
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июня. УНН. С начала этих суток, по состоянию на 12:00, в районе проведения операции Объединенных сил враг девять раз нарушил режим перемирия. В результате погибли двое украинских военных, четверо были ранены и еще четверо получили боевые травмы. Об этом сообщил представитель пресс-центра Министерства обороны Украины полковник Александр Мотузяник, передает УНН.
"По состоянию на 12:00 сегодня зафиксировано в общем девять нарушений режима перемирия со стороны противника. Подразделения Объединенных сил подверглись необратимым и санитарным потерям - двое украинских военных героически погибли, четверо были ранены и еще четверо получили боевые травмы", - сказал Мотузяник.
Сообщается, что обстановка в районе проведения операции Объединенных сил существенно обострилась. Уже с начала текущих суток боевики существенно увеличили количество огневых провокаций, при этом, противник активно применял артиллерию и минометы, калибры которых запрещены к использованию в районе боевых действий.
"Так, этой ночью боевики совершили огневой налет на позиции подразделений Объединенных сил в районе Новолуганское. Вражеский обстрел из минометов 120-го калибра и ствольной артиллерии калибра 122 мм зафиксировано в половине первого ночи. Огонь велся по направлению с. Калининское, и длился почти час", - отметил Мотузяник.
За это время противник выпустил по позициям украинских войск восемнадцать артиллерийских и одиннадцать минометных снарядов. Военнослужащие Вооруженных Сил Украины открыли огонь, при этом удалось подавить отдельные огневые точки противника.
Также этой ночью под вражеский огонь попадали опорные пункты подразделений Объединенных сил, расположенные вблизи населенного пункта Майское (там противник стрелял дважды), Зайцево, Гнутово, Новогригорьевка и Павлополь, отметил Мотузяник.
Напомним, 6 июня вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли, двое украинских защитников получили ранения.