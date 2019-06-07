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Бойовики обстріляли багатоповерхівку у Майорському

Бойовики обстріляли багатоповерхівку у Майорському

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 червня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли багатоповерхівку у населеному пункті Майорськ Донецької області під час ведення вогню. Про це повідомила українська сторона СЦКК, передає УНН з посиланням на прес-центр штабу операції Об'єднаних сил.

Так, 6 червня спостережна група "Світлодарськ" української сторони Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін здійснила фотофіксацію за фактом обстрілу населеного пункту Майорськ Бахмутського району Донецької області.

"6 червня о 5 ранку збройні формування РФ з боку окупованої Горлівки здійснили обстріл н.п. Майорськ зі стрілецької зброї. Прибувши на місце, спостережною групою "Світлодарськ" зафіксовано у двох сусідніх квартирах, пошкодження вікна кімнати, суміжної та зовнішньої стіни, через влучання кулі калібром 12,7 мм", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок обстрілу немає.

Нагадаємо, минулої доби, 6 червня, бойовики 16 разів порушили режим припинення вогню. Внаслідок ворожих обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули, двоє українських захисників отримали поранення.

Раніше УНН повідомляв, що у Горлівці під час обстрілу поранення отримали жінка та дитина.

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