Боевики устроили новые огневые позиции вблизи Золотого-5 - Минобороны

"По данным отчета СММ ОБСЕ, зафиксировано шесть огневых позиций и строительство блиндажа боевиков в Золотом-5, две из которых расположены рядом с домами местных жителей, а также новые траншеи общей протяженностью до 100 м", - говорится в сообщении.



Как отметили в Миссии, таким образом, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обустройство укреплений в пределах населенных пунктов, что вызывает огромную угрозу жизни гражданского населения.



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Напомним, российско-оккупационное командование усиливает на передовой позиции военных соединений и частей из числа расформированных элитных подразделений в Донбассе.