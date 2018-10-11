Боевики устроили новые огневые позиции вблизи Золотого-5 - Минобороны
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Российско-террористические группировки устроили новые огневые позиции и укрытия для личного состава вблизи жилого сектора населенного пункта Золотое-5. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Украины, передает УНН.
"По данным отчета СММ ОБСЕ, зафиксировано шесть огневых позиций и строительство блиндажа боевиков в Золотом-5, две из которых расположены рядом с домами местных жителей, а также новые траншеи общей протяженностью до 100 м", - говорится в сообщении.
Как отметили в Миссии, таким образом, вооруженные формирования Российской Федерации продолжают обустройство укреплений в пределах населенных пунктов, что вызывает огромную угрозу жизни гражданского населения.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Донбассе трое боевиков подорвались на собственных минах - разведка
Напомним, российско-оккупационное командование усиливает на передовой позиции военных соединений и частей из числа расформированных элитных подразделений в Донбассе.