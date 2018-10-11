Російське командування приховано посилює позиції на передовій - розвідка

“Російське окупаційне командування приховано посилює передові позиції з’єднань і частин 1-го АК (Донецьк) ЗС РФ за рахунок використання сил і засобів розформованих елітних підрозділів”, — зазначив він.

Праута розповів, що військових цих підрозділів мотивують для проходження військової служби, обіцяючи виплатити їм накопичену заборгованість з грошового забезпечення за понад три місяці цього року, але у разі продовження служби на передовій.

При цьому, зазначив він, окремі керівники окупаційних військ з метою власного збагачення використовують корупційні схеми, пов’язані з невиплатою грошової заборгованості, що становить понад 12 млн російських рублів.

І це, зауважив речник Міноборони, викликало чисельні прояви обурення та протести російських військовослужбовців. Через це ошукані найманці звертаються до “правоохоронних органів ДНР”, але не отримують жодного вирішення їхніх питань.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. В результаті обстрілів загинуло двоє військових та зазнали поранень троє бійців. Ще двоє українських бійців загинули внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої.