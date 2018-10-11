ООС: бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню

КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 12 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули та троє зазнали поранень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.