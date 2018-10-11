ООС: бойовики 28 разів порушували режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 11 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 12 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Унаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули та троє зазнали поранень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.
Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції була напруженою, проте цілком контрольованою Об’єднаними силами.
Сепаратисти 28 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому бойовики 12 разів застосовували озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.
Бойовики вели прицільний вогонь з мінометів калібру 120 та 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, озброєння бойових машин піхоти, зенітної установки ЗУ-23-2, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Також прицільний вогонь вів ворожий снайпер.
“Російсько-окупаційні війська здійснювали обстріли позицій Об’єднаних сил в районі населених пунктів Кримське, Новотошківське, Золоте, Степне, Троїцьке, Луганське, Травневе, Зайцеве, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Лебединське та Широкине. Двоє військовослужбовців отримали смертельні поранення внаслідок підриву на мінно-вибуховому пристрої. Позиції Об’єднаних сил у районі Кримського, Новотошківського, Травневого, Новолуганського та Красногорівки окупанти обстрілювали з мінометів калібру 120 мм. Вогневого впливу з мінометів 82-го калібру зазнали опорні пункти наших військ поблизу Кримського, Новотошківського, Новолуганського, Авдіївки, Красногорівки, Гнутового та Лебединського. Захисники Золотого та Гнутового були обстріляні протитанковими ракетами, а оборонці Кримського та Травневого — з озброєння бойових машин піхоти. Крім того по позиціях підрозділу Об’єднаних сил поблизу Новотошківського вівся вогонь із зенітної установки ЗУ-23-2. Опорний пункт у районі Гнутового обстрілював ворожий снайпер”, - йдеться у повідомленні прес-центру ООС.
Внаслідок обстрілів двоє військовослужбовців Об’єднаних сил загинули та троє зазнали поранень.
За даними розвідки, протягом доби 6 бойовиків знищено та 10 поранено.