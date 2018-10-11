ООС: боевики 28 раз нарушали режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 12 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. В результате обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.
За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции была напряженной, однако полностью контролируемой Объединенными силами.
Сепаратисты 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом боевики 12 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
Боевики вели прицельный огонь из минометов калибра 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, вооружения боевых машин пехоты, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также прицельный огонь вел вражеский снайпер.
“Российско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Крымское, Новотошковское, Золотое, Степное, Троицкое, Луганское, Майское, Зайцево, Авдеевка, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Лебединский и Широкино. Двое военнослужащих получили смертельные ранения в результате подрыва на минно-взрывном устройстве. Позиции Объединенных сил в районе Крымского, Новотошковское, Майского, Новолуганское и Красногоровки оккупанты обстреливали из минометов калибра 120 мм. Огневого воздействия из минометов 82-го калибра подверглись опорные пункты наших войск вблизи Крымского, Новотошковское, Новолуганское, Авдеевка, Красногоровка, Гнутово и Лебединского. Защитники Золотого и Гнутово были обстреляны противотанковыми ракетами, а защитники Крымского и Майского — из вооружения боевых машин пехоты. Кроме того по позициям подразделения Объединенных сил вблизи Новотошковское велся огонь из зенитной установки ЗУ-23-2. Опорный пункт в районе Гнутово обстреливал вражеский снайпер”, — говорится в сообщении пресс-центра ООС.
Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил погибли и трое получили ранения.
По данным разведки, в течение суток 6 боевиков уничтожены и 10 получили ранения.