Российское командование скрыто усиливает позиции на передовой - разведка
Киев • УНН
КИЕВ. 11 октября. УНН. Российско-оккупационное командование усиливает на передовой позиции военных соединений и частей из числа расформированных элитных подразделений на Донбассе. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины Максим Праута, ссылаясь на информацию Главного управления разведки, передает корреспондент УНН.
“Российское оккупационное командование скрыто усиливает передовые позиции соединений и частей 1-го АК (Донецк) ВС РФ за счет использования сил и средств расформированных элитных подразделений”, — отметил он.
Праута рассказал, что военных этих подразделений мотивируют для прохождения военной службы, обещая выплатить им накопленную задолженность по денежному обеспечению более трех месяцев этого года, но в случае продолжения службы на передовой.
При этом, отметил он, отдельные руководители оккупационных войск с целью собственного обогащения используют коррупционные схемы, связанные с невыплатой денежной задолженности, что составляет более 12 млн российских рублей.
И это, отметил спикер Минобороны, вызвало многочисленные проявления возмущения и протесты российских военнослужащих. Поэтому обманутые наемники обращаются к “правоохранительным органам ДНР”, но не получают никакого решения их вопросов.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 28 раз открывали огонь по позициям наших войск. В результате обстрелов погибли два военных и получили ранения трое бойцов. Еще двое украинских бойцов погибли в результате подрыва на минно-взрывном устройстве.