Бойовики облаштували нові вогневі позиції поблизу Золотого-5 - Міноборони

"За даними звіту СММ ОБСЄ, зафіксовано шість вогневих позицій та будівництво бліндажа бойовиків у Золотому-5, дві з яких розташовані поряд із домівками місцевих мешканців, а також нові траншеї загальною протяжністю до 100 м", - йдеться у повідомленні.



Як зазначили у Місії, таким чином, збройні формування Російської Федерації продовжують облаштування укріплень в межах населених пунктів, що спричиняє величезну загрозу життю цивільного населення.



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Нагадаємо, російсько-окупаційне командування посилює на передовій позиції військових з’єднань і частин з числа розформованих елітних підрозділів на Донбасі.