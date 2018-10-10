На Донбасі троє бойовиків підірвались на власних мінах – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російське командування на окупованих територіях нарощує спроможності з метою приховування провокаційних обстрілів за рахунок скорочення їх тривалості з нанесенням максимальних втрат підрозділам Об’єднаних сил. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.
“Противник зосереджує ведення розвідки на вивчення конкретних об’єктів для визначення умов щодо їх максимального вогневого ураження”, - сказав речник.
За його словами, водночас, збільшення противником кількості застосування розвідувально-диверсійних груп 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ призводить до зростання втрат серед особового складу розвідувальних підрозділів окупаційних військ.
“Так, 8 жовтня у районі передових позицій, при спробі перетину лінії розмежування, підірвались на власних мінно-вибухових загородженнях бойовики 1 окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу, двоє з них загинуло, одного важко поранено. При цьому російське окупаційне командування приховує кількість безповоротних втрат та справжні причини загибелі російських військовослужбовців, перекладаючи вину на обстріли з боку ЗС України”, — повідомив Мотузяник.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 14 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.