На Донбасі троє бойовиків підірвались на власних мінах – розвідка

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російське командування на окупованих територіях нарощує спроможності з метою приховування провокаційних обстрілів за рахунок скорочення їх тривалості з нанесенням максимальних втрат підрозділам Об’єднаних сил. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.

“Противник зосереджує ведення розвідки на вивчення конкретних об’єктів для визначення умов щодо їх максимального вогневого ураження”, - сказав речник.

За його словами, водночас, збільшення противником кількості застосування розвідувально-диверсійних груп 1-го та 2-го армійських корпусів ЗС РФ призводить до зростання втрат серед особового складу розвідувальних підрозділів окупаційних військ.

“Так, 8 жовтня у районі передових позицій, при спробі перетину лінії розмежування, підірвались на власних мінно-вибухових загородженнях бойовики 1 окремої мотострілецької бригади 1-го армійського корпусу, двоє з них загинуло, одного важко поранено. При цьому російське окупаційне командування приховує кількість безповоротних втрат та справжні причини загибелі російських військовослужбовців, перекладаючи вину на обстріли з боку ЗС України”, — повідомив Мотузяник.

Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 14 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

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