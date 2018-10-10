На Донбасі троє бойовиків підірвались на власних мінах – розвідка

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Російське командування на окупованих територіях нарощує спроможності з метою приховування провокаційних обстрілів за рахунок скорочення їх тривалості з нанесенням максимальних втрат підрозділам Об’єднаних сил. Про це з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник на брифінгу у Києві, передає кореспондент УНН.