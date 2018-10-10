ООС: бойовики 39 разів порушували режим припинення вогню

ukru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 53760 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 100356 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 138622 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 115277 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 107637 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 113170 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 137960 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75049 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83525 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 176276 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
2.9 м/с
82 %
749 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини
Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

Зеленський закликав віцепрезидента США переглянути рішення щодо візиту в Україну

24 березня, 14:12 • 24652 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33716 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26594 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25286 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 31429 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 138625 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 137962 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 176278 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 515271 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 594904 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 4872 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 25286 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 26594 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 33716 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 58804 перегляди
Актуальне
ООС: бойовики 39 разів порушували режим припинення вогню

ООС: бойовики 39 разів порушували режим припинення вогню

Київ • УНН

 • 10745 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 14 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-центр Операції об’єднаних сил.

Упродовж минулої доби ситуація в районі проведення операції загострилася, проте залишалася цілком контрольованою Об’єднаними силами.

Бойовики 39 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ. При цьому 14 разів було застосовано озброєння, заборонене Мінськими домовленостями.

“Так, протягом минулої доби ворог здійснював обстріли наших позицій в районах населених пунктів Станиця Луганська, Кримське, Новотошківське, Золоте, Новозванівка, Луганське, Новолуганське, Травневе, Залізне, Авдіївка, Піски, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Березове, Новотроїцьке, Старогнатівка, Павлопіль, Гнутове, Водяне, Лебединське та Широкине. Російські окупаційні війська вели прицільний вогонь із гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. Ствольну артилерію калібру 152 мм ворог застосував, відкриваючи вогонь по опорному пункту наших військ поблизу Новотошківське, а калібру 122 мм — у районі населеного пункту Водяне. Позиції Об’єднаних сил в районі Луганського, Гнутового та Лебединського противник обстрілював з мінометів 120-го калібру, а по опорних пунктах біля Кримського, Новотошківського, Золотого, Новозванівки, Луганського, Новолуганського та Водяного вів вогонь з мінометів калібру 82 мм. По захисниках Кримського та Новозванівки крім того окупанти застосовували озброєння бойових машин піхоти БМП-1. Позиції Об’єднаних сил у районі Золотого були обстріляні також протитанковими керованими ракетами”, — йдеться у повідомленні прес-центру ООС.

В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, двоє отримали легкі поранення.

За даними розвідки, трьох бойовиків минулої доби знищено та п’ятьох поранено.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,444.40
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,044.40
Ethereum
$2,077.15