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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
17:47 • 5832 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 68080 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 117634 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 125602 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 165444 просмотра

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7 марта, 17:42 • 152068 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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7 марта, 15:45 • 140136 просмотра

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ООС: боевики 39 раз нарушали режим прекращения огня

ООС: боевики 39 раз нарушали режим прекращения огня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. За прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” 39 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Операции объединенных сил.

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 39 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Новотошковское, а калибра 122 мм - в районе населенного пункта Водяное. Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутово и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Новотошковское, Золотого, Новозвановка, Луганского, Новолуганское и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках Крымского и Новозвановка кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты БМП-1. Позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны также противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения.

По данным разведки, трех боевиков прошедшие сутки уничтожено и пятеро ранены.

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