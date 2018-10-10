ООС: боевики 39 раз нарушали режим прекращения огня

За прошедшие сутки ситуация в районе проведения операции обострилась, однако оставалась полностью контролируемой Объединенными силами.

Боевики 39 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

"Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское, Новотошковское, Золотое, Новозвановка, Луганское, Новолуганское, Майское, Железное, Авдеевка, Пески, Красногоровка, Марьинка, Новомихайловка, Березовое, Новотроицкое, Старогнатовка, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединский и Широкино. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Ствольную артиллерию калибра 152 мм враг применил, открывая огонь по опорному пункту наших войск вблизи Новотошковское, а калибра 122 мм - в районе населенного пункта Водяное. Позиции Объединенных сил в районе Луганского, Гнутово и Лебединского противник обстреливал из минометов 120-го калибра, а по опорным пунктам у Крымского, Новотошковское, Золотого, Новозвановка, Луганского, Новолуганское и Водяного вел огонь из минометов калибра 82 мм. По защитниках Крымского и Новозвановка кроме того оккупанты применяли вооружения боевых машин пехоты БМП-1. Позиции Объединенных сил в районе Золотого были обстреляны также противотанковыми управляемыми ракетами", - говорится в сообщении пресс-центра ООС.

В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, двое получили легкие ранения.

По данным разведки, трех боевиков прошедшие сутки уничтожено и пятеро ранены.