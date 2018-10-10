На Донбассе трое боевиков подорвались на собственных минах - разведка

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Русское командование на оккупированных территориях наращивает способности с целью сокрытия провокационных обстрелов за счет сокращения их продолжительности с нанесением максимальных потерь подразделениям Объединенных сил. Об этом со ссылкой на информацию Главного управления разведки Министерства обороны Украины сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.

"Противник сосредоточивает ведения разведки на изучение конкретных объектов для определения условий для их максимального огневого поражения", - сказал пресс-секретарь.

По его словам, в то же время увеличение противником количества применения разведывательно-диверсионных групп 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ приводит к росту потерь среди личного состава разведывательных подразделений оккупационных войск.

"Так, 8 октября в районе передовых позиций, при попытке пересечения линии разграничения, подорвались на собственных минно-взрывных заграждениях боевики 1 отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса, двое из них погибли, один тяжело ранен. При этом российское оккупационное командование скрывает количество безвозвратных потерь и истинные причины гибели российских военнослужащих, перекладывая вину на обстрел со стороны ВС Украины", - сообщил Мотузяник.

Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 39 раз открывали огонь по позициям наших войск. При этом 14 раз было применено вооружение, запрещенное минского договоренностями.

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