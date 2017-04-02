Боевики пренебрегают режимом прекращения огня - разведка

"Российские оккупационные войска пренебрегают договоренностями трехсторонней контактной группы по прекращению огня с 00.00 1 апреля 2017 г. и продолжают осуществлять провокационные обстрелы позиций сил АТО с применением стрелкового оружия, минометов и штатного вооружения БМП", - говорится в сообщении разведки, об обстановке на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской областей по состоянию на 2 апреля.

Как сообщал УНН, в зоне антитеррористической операции начался "режим тишины". Об этом договорились в Минске на заседании контактной группы по Донбасса.

Так, 30 марта, Президент Украины дал соответствующее поручение ВСУ.

Представители Вооруженных сил Украины и другие ведомства, задействованные в антитеррористической операции отметили, что готовы к выполнению всех решений минской группы.