Бойовики нехтують режимом припинення вогню – розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Попри досягнуті домовленості про припинення вогню з 1 квітня російські окупаційні війська продовжують здійснювати провокації із застосуванням стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
“Російські окупаційні війська нехтують домовленостями тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня ц.р. і продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій сил АТО із застосуванням стрілецької зброї, мінометів та штатного озброєння БМП”, — йдеться у повідомленні розвідки, щодо обстановки на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей станом на 2 квітня.
Як повідомляв УНН, в зоні антитерористичної операції розпочався “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу.
Так, 30 березня, Президент України дав відповідне доручення ЗСУ.
Представники Збройних сил України і інші відомства, задіяні в антитерористичній операції зазначили, що готові до виконання усіх рішень мінської групи.