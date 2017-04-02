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Бойовики нехтують режимом припинення вогню – розвідка

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КИЇВ. 2 квітня. УНН. Попри досягнуті домовленості про припинення вогню з 1 квітня російські окупаційні війська продовжують здійснювати провокації із застосуванням стрілецької зброї. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Російські окупаційні війська нехтують домовленостями тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню з 00.00 1 квітня ц.р. і продовжують здійснювати провокаційні обстріли позицій сил АТО із застосуванням стрілецької зброї, мінометів та штатного озброєння БМП”, — йдеться у повідомленні розвідки, щодо обстановки на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської областей станом на 2 квітня.

Як повідомляв УНН, в зоні антитерористичної операції розпочався “режим тиші”. Про це домовилися у Мінську на засіданні контактної групи щодо Донбасу.

Так, 30 березня, Президент України дав відповідне доручення ЗСУ.

Представники Збройних сил України і інші відомства, задіяні в антитерористичній операції зазначили, що готові до виконання усіх рішень мінської групи.

Українські Національні Новини

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