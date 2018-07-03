Боевики на Донбассе ночью обстреляли позиции ВСУ из гранатометов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июля. УНН. Боевики в течение этих суток трижды обстреляли позиции украинских позиций, в частности ночью применили гранатометы и стрелковое оружие. Об этом во время брифинга сообщил спикер Минобороны Александр Мотузяник, передает УНН.
"С начала этого периода и по состоянию на 9:00 подразделения Объединенных сил зафиксировали уже три вражеских обстрела. В частности ночью, начиная с половины второго и до четырех часов утра противник применил против наших защитников гранатометы и стрелковое орудие. Это произошло возле Водяного, Крымского и Широкино", - сообщил А.Мотузяник.
Эти обстрелы идентифицированы как неприцельные, поэтому огонь украинские военные не открывали.
С начала текущих суток потерь среди военных ВСУ нет.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных.