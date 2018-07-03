Боевики на Донбассе ночью обстреляли позиции ВСУ из гранатометов

"С начала этого периода и по состоянию на 9:00 подразделения Объединенных сил зафиксировали уже три вражеских обстрела. В частности ночью, начиная с половины второго и до четырех часов утра противник применил против наших защитников гранатометы и стрелковое орудие. Это произошло возле Водяного, Крымского и Широкино", - сообщил А.Мотузяник.

Эти обстрелы идентифицированы как неприцельные, поэтому огонь украинские военные не открывали.

С начала текущих суток потерь среди военных ВСУ нет.

Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики совершили 21 обстрел позиций украинских военных.