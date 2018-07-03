Бойовики на Донбасі вночі обстріляли позиції ЗСУ з гранатометів
Київ • УНН
КИЇВ. 3 липня. УНН. Бойовики протягом цієї доби тричі обстріляли позиції українських позицій, зокрема вночі застосували гранатомети і стрілецьку зброю. Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Олександр Мотузяник, передає УНН.
“Від початку цієї доби і станом на 9 годину підрозділи Об’єднаних сил зафіксували вже три ворожі обстріли. Зокрема вночі, починаючи з о пів на другу і до четвертої години ранку противник застосував проти наших оборонців гранатомети і стрілецьку зброю. Це сталося біля Водяного, Кримського та Широкиного”, — сказано у повідомленні.
Ці обстріли ідентифіковані як неприцільні, тому вогонь у відповідь українські військові не відкривали.
Від початку поточної доби втрат серед військових ЗСУ немає.
Як повідомляв УНН, минулої доби бойовики здійснили 21 обстріл позицій українських військових.