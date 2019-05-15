Боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции Объединенных сил
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. С начала суток боевики на Донбассе 14 раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Операции объединенных сил.
"С начала суток враг 14 раз нарушил режим прекращения огня. Вооруженные формирования Российской Федерации вели огонь по позициям наших подразделений из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия ", - говорится в сообщении.
Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг 10 раз обстрелял позиции Объединенных сил:
дважды из минометов калибров 120 и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи села Павлополь;
из минометов калибра 120 мм - у города Марьинка;
трижды из минометов калибра 82 мм, противотанковых ракетных комплексов и станковых противотанковых гранатометов - в районе населенного пункта Николаевка;
дважды из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов - вблизи города Авдеевка;
с автоматических станковых гранатометов - в районе населенного пункта Пески;
из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у населенного пункта Гнутово.
В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" враг обстрелял позиции Объединенных сил четыре раза:
дважды из минометов калибра 82 мм - вблизи населенного пункта Золотое-4;
из минометов калибра 82 мм, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у населенного пункта Южное;
из минометов калибра 82 мм - в районе населенного пункта Новгородское.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На враждебные провокации наши подразделения дали адекватный ответ. Потери противника уточняются", - сообщили в пресс-центре.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Как сообщал УНН, накануне, 14 мая, боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.