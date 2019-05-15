Бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Операції об’єднаних сил.
“Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.
Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:
двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу села Павлопіль;
з мінометів калібру 120 мм — біля міста Мар’їнка;
тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Миколаївка;
двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу міста Авдіївка;
з автоматичних станкових гранатометів — в районі населеного пункту Піски;
з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Гнутове.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил чотири рази:
двічі з мінометів калібру 82 мм — поблизу населеного пункту Золоте-4;
з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Південне;
з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Новгородське.
"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили у прес-центрі.
Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.
Як повідомляв УНН, напередодні, 14 травня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.