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Бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Від початку доби бойовики на Донбасі 14 разів обстріляли позиції українських військових. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Операції об’єднаних сил.

“Від початку доби ворог 14 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів з мінометів калібрів 120 і 82 мм, протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, — йдеться у повідомленні.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Схід” ворог 10 разів обстріляв позиції Об’єднаних сил:

двічі з мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу села Павлопіль;
з мінометів калібру 120 мм — біля міста Мар’їнка;

тричі з мінометів калібру 82 мм, протитанкових ракетних комплексів та станкових протитанкових гранатометів — в районі населеного пункту Миколаївка;

двічі з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів — поблизу міста Авдіївка;

з автоматичних станкових гранатометів — в районі населеного пункту Піски;

з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Гнутове.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування “Північ” ворог обстріляв позиції Об’єднаних сил чотири рази:

двічі з мінометів калібру 82 мм — поблизу населеного пункту Золоте-4;

з мінометів калібру 82 мм, автоматичних станкових гранатометів та стрілецької зброї — біля населеного пункту Південне;

з мінометів калібру 82 мм — в районі населеного пункту Новгородське.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає. На ворожі провокації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються", - повідомили у прес-центрі.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Як повідомляв УНН, напередодні, 14 травня, бойовики 11 разів порушили режим припинення вогню.

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