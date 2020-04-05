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Боевики "ЛНР" ограничили въезд в Красный луч и Антрацит: зафиксированы новые случаи коронавируса

Боевики "ЛНР" ограничили въезд в Красный луч и Антрацит: зафиксированы новые случаи коронавируса

Киев  •  УНН

 • 25820 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. На данный момент оккупационные власти подтвердили ещё один случай заражения коронавирусом в городе Антрацит, что на Луганщине. Всего в городе подтверждено 9 случаев, о которых планируют рассказывать постепенно, и еще 3 – в Красном луче. На выездах из города установлены блокпосты. Об этом в Telegram-канале сообщила Восточная правозащитная группа, передает УНН.

“Мы продолжаем следить за ситуацией в г. Антрацит, сегодня оккупационные власти подтвердили ещё один случай заражения вирусов С-19 (коронавирусом — ред.), это женщина (жена пациента который вернулся с заработков из РФ)”, — говорится в сообщении.

Так, по информации источников правозащитной группы, в Антраците на данный момент официально подтверждено 9 случаев заболевания СOVID-19, и сообщается, что на протяжении следующей недели в ОРЛО будут о них сообщать по каждому в отдельности, чтобы не создавать панику.

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“С момента обращения пациента (мужчины) к врачу прошло две недели, как мы писали ранее ему поставили диагноз ОРВИ и отправили на самоизоляцию. За время „самоизоляции“, установлен круг его социальных связей, который насчитывает 49 человек. В этот список входит и его жена (у неё свой круг социальных связей) у которой тоже подтвердили C-19”, — сообщают в правозащитной группе

Также пациенты несколько раз ездили в город Красный луч на местный рынок, а также посещали развлекательные заведения Красного луча, там и зафиксированы их социальные связи.

На сегодняшний момент в городе Красный луч подтверждены три случая коронавируса, и по данным источника, на следующей недели в ОРЛО о них объявят.

“На 2.04. 2020 список лиц на самоизоляции с симптомами пневмонии и ОРВИ составляет 543 человека. Во всех направлениях выезда из города Антрацит и Красного луча установлены блок-посты, въезд в эти города полностью ограничен (исключение только для тех, кто возвращается домой). Но по состоянию на сегодня, продовольственные сектора на городских рынках в Антраците и Красном луче работают, зафиксировано очень большие количество людей”, — сообщили в группе.

Напомним, что в оккупированном Крыму по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

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