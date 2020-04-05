В Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 91268 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 101717 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 103832 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 102987 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 111131 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100183 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104791 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106536 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131478 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130428 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Актуальное
В Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19

В Украине уже подтверждено 1251 случай COVID-19

Киев  •  УНН

 • 44746 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 5 апреля в Украине 1251 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, из них 32 летальных 25 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 156 новых случаев. Об этом говорится в сообщении Минздрава, передает УНН.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область - 75 случаев;
Волынская область - 19 случаев;
Днепропетровская область - 14 случаев;
Донецкая область - 8 случаев;
Житомирская область - 11 случаев;
Закарпатская область - 28 случаев;
Запорожская область - 39 случаев;
Ивано-Франковская область - 105 случаев;
Кировоградская область - 37 случаев;
г. Киев - 225 случаев;
Киевская область - 82 случая;
Львовская область - 15 случаев;
Луганская область - 3 случая;
Одесская область - 26 случаев;
Полтавская область - 9 случаев;
Ровенская область - 38 случаев;
Сумская область - 49 случаев;
Тернопольская область - 160 случаев;
Харьковская область - 1 случай;
Херсонская область - 10 случаев;
Хмельницкая область - 10 случаев;
Черновицкая область - 220 случаев;
Черкасская область - 60 случаев (один случай был снят в связи с технической ошибкой специалистов области при внесении данных);
Черниговская область - 7 случаев.

В Минздраве добавили, что данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 5 апреля 2020 года в Центр поступило 453 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 5493 сообщения о подозрении на COVID-19.

Напомним, в Украине по состоянию на 22:00 4 апреля зафиксировано 1225 случаев коронавирусной болезни COVID-19, из них 32 - летальные.

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