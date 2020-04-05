В Крыму зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В оккупированном Крыму по состоянию на утро 5 апреля зафиксировано два новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на своей страничке в Facebook сообщил так называемый “глава” оккупированного Крыма Сергей Аксенов, передает УНН.
“В Республике Крым подтверждено еще два местных случая коронавирусной инфекции. Это контактные по одному домашнему очагу (члены одной семьи, имевшие контакт с заболевшим, который прибыл из Московской области, — этот случай был подтвержден 2 апреля)”, — написал Аксенов.
По его словам, на данный момент в Крыму зарегистрировано 20 случаев коронавирусной инфекции, 16 из них завозные, четыре случая — местные, из двух семейных очагов.
Ранее УНН писал, что подконтрольные Москве “власти” Крыма в связи с распространением коронавируса в ночь на 2 апреля введут в регионе карантин. На Крымском мосту организуют пункты проверки автотранспорта.