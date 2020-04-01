Пандемия COVID-19: "власть" оккупированного Крыма вводит карантин - блокпост на Крымском мосту и контроль транспорта

“С 00:00 (2 апреля) будет введение карантинных мероприятий, мы сейчас выверяем правовую ситуацию. С 00:00 на Крымском мосту будет выставлен блокпост. 100% обзор всего автомобильного транспорта”, — сказал Аксенов.

Он также поручил так называемому “правительству Крыма” организовать обзор всех поездов и пассажиров, следующих через Крымский мост, проводить усиленный досмотр в аэропорту Симферополя. “К 17:00 (1 апреля) будет опубликован перечень требований к гражданам, которые спокойно, без всяких проблем могут заехать — это крымчане и граждане Российской Федерации, в которых собственность здесь есть”, — добавил Аксенов.

Аксенов также поручил организовать проверку температуры на Крымском мосту, не создавая пробок.

“Организовать 100% уходу мероприятия с выяснением, кто, куда, по какой ситуации едет. Главный вопрос, сделать это так, чтобы людям не было дискомфортно, чтобы не стояли часовые очереди. Подумайте, сколько сил и средств для этого надо”, — сказал “глава” Крыма, уточнив, что при необходимости группировки сил на мосту необходимо увеличить.

По словам руководителя так называемого “межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю” Натальи Пеньковской, всех автомобилистов на Крымском мосту будут проверять тепловизорами. “Если там есть люди с повышенной температурой, они доставляются в лечебные учреждения”, — пояснила она.

В оккупированном Крыму под контролем находится 2 832 человека, из них на самоизоляции — 2 758 человек, в стационарах — 64 человека, в обсерваторах — 10 человек. В регионе 16 подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Состояние больных — средней степени тяжести и удовлетворительное.

Первого больного в оккупированном Крыму обнаружили 21 марта, это житель Евпатории, вернувшийся из Франции через территорию Украины, как заявила местная “администрация”.