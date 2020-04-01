Пандемія COVID-19: "влада" окупованого Криму вводить карантин - блокпост на Кримському мості та контроль транспорту

КИЇВ. 1 квітня. УНН. Підконтрольна Москві “влада” Криму в зв’язку з поширенням коронавірусу в ніч на 2 квітня введуть в регіоні карантин. На Кримському мосту організують пункти перевірки автотранспорту, повідомив в середу на щоденному нараді так званий “глава регіону” Сергій Аксьонов, зазначає УНН з посиланням на федеральне російське агентство ТАСС.