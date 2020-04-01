Пандемія COVID-19: "влада" окупованого Криму вводить карантин - блокпост на Кримському мості та контроль транспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Підконтрольна Москві “влада” Криму в зв’язку з поширенням коронавірусу в ніч на 2 квітня введуть в регіоні карантин. На Кримському мосту організують пункти перевірки автотранспорту, повідомив в середу на щоденному нараді так званий “глава регіону” Сергій Аксьонов, зазначає УНН з посиланням на федеральне російське агентство ТАСС.
“З 00:00 (2 квітня) буде введення карантинних заходів, ми зараз вивіряємо правову ситуацію. З 00:00 на Кримському мосту буде виставлений блокпост. 100% огляд всього автомобільного транспорту”, — сказав Аксьонов.
Він також доручив так званому “урядові Криму” організувати огляд всіх поїздів і пасажирів, які прямують через Кримський міст, проводити посилений огляд в аеропорту Сімферополя. “До 17:00 (1 квітня) буде опублікований перелік вимог до громадян, які спокійно, без всяких проблем можуть заїхати — це кримчани і громадяни Російської Федерації, у яких власність тут є”, — додав Аксьонов.
Аксьонов також доручив організувати перевірку температури на Кримському мосту, не створюючи заторів.
“Організувати 100% доглядові заходи із з’ясуванням, хто, куди, по якій ситуації їде. Головне питання, зробити це так, щоб людям не було дискомфортно, щоб не стояли годинні черги. Подумайте, скільки сил і коштів для цього треба”, — сказав “глава” Криму, уточнивши, що при необхідності угруповання сил на мосту необхідно збільшити.
За словами керівника так званого “міжрегіонального управління Роспотребнадзора по Криму і Севастополю” Наталії Пеньківської, всіх автомобілістів на Кримському мосту перевірятимуть тепловізорами. “Якщо там є люди з підвищеною температурою, вони доставляються в лікувальні установи”, — пояснила вона.
В окупованому Криму під медичним наглядом знаходиться 2 832 людини, з них на самоізоляції — 2 758 осіб, в стаціонарах — 64 людини, в обсерваторах — 10 осіб. У регіоні 16 підтверджених випадків зараження коронавірусом. Стан хворих — середнього ступеня тяжкості і задовільний.
Першого хворого в окупованому Криму виявили 21 березня, це житель Євпаторії, який повернувся з Франції через територію України, як заявила місцева “адміністрація”.