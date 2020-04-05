У Криму зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. В окупованому Криму станом на ранок 5 квітня зафіксовано два нові випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає УНН.
"У Республіці Крим підтверджено ще два місцевих випадки коронавірусної інфекції. Це контактні з однієї домівки (члени однієї сім'ї, які мали контакт з хворим, який прибув з Московської області, - цей випадок був підтверджений 2 квітня)", - написав Аксьонов.
За його словами, на даний момент в Криму зареєстровано 20 випадків коронавірусної інфекції, 16 з них привезені, чотири випадки - місцеві, з двох сімейних вогнищ.
Раніше УНН писав, що підконтрольна Москві "влада" Криму в зв'язку з поширенням коронавірусу в ніч на 2 квітня введе в регіоні карантин. На Кримському мосту організують пункти перевірки автотранспорту.