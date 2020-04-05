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У Криму зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом

У Криму зафіксували два нові випадки зараження коронавірусом

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. В окупованому Криму станом на ранок 5 квітня зафіксовано два нові випадки зараження коронавірусною інфекцією COVID-19. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив так званий "глава" окупованого Криму Сергій Аксьонов, передає УНН.

"У Республіці Крим підтверджено ще два місцевих випадки коронавірусної інфекції. Це контактні з однієї домівки (члени однієї сім'ї, які мали контакт з хворим, який прибув з Московської області, - цей випадок був підтверджений 2 квітня)", - написав Аксьонов.

За його словами, на даний момент в Криму зареєстровано 20 випадків коронавірусної інфекції, 16 з них привезені, чотири випадки - місцеві, з двох сімейних вогнищ.

Раніше УНН писав, що підконтрольна Москві "влада" Криму в зв'язку з поширенням коронавірусу в ніч на 2 квітня введе в регіоні карантин. На Кримському мосту організують пункти перевірки автотранспорту.

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