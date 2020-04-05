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Бойовики "ЛНР" обмежили в'їзд в Красний луч і Антрацит: зафіксовані нові випадки коронавірусу

Бойовики "ЛНР" обмежили в'їзд в Красний луч і Антрацит: зафіксовані нові випадки коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. На даний момент окупаційна влада підтвердила ще один випадок зараження коронавірусом в місті Антрацит, що в Луганській області. Всього в місті підтверджено 9 випадків, про які планують розповідати поступово, і ще 3 - у Красному лучі. На виїздах з міста встановлені блокпости. Про це в Telegram-каналі повідомила Східна правозахисна група, передає УНН.

"Ми продовжуємо стежити за ситуацією в місті Антрацит, сьогодні окупаційна влада підтвердила ще один випадок зараження вірусом С-19 (коронавірусом - ред.), це жінка (дружина пацієнта, який повернувся із заробітків з РФ)", - йдеться в повідомленні.

Так, за інформацією джерел правозахисної групи, в Антрациті на даний момент офіційно підтверджено 9 випадків захворювання СOVID-19, і повідомляється, що протягом наступного тижня в ОРЛО будуть про них повідомляти по кожному окремо, щоб не створювати паніку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні вже підтверджено 1251 випадок COVID-19

"З моменту звернення пацієнта (чоловіка) до лікаря пройшло два тижні, як ми писали раніше йому поставили діагноз ГРВІ та відправили на самоізоляцію. За час "самоізоляції", встановлено коло його соціальних зв'язків, що налічує 49 осіб. У цей список входить і його дружина (у неї своє коло соціальних зв'язків) у якої теж підтвердили C-19", - повідомляють в правозахисній групі

Також пацієнти кілька разів їздили в місто Красний луч на місцевий ринок, а також відвідували розважальні заклади Красного луча, там і зафіксовані їх соціальні зв'язки.

На сьогодні в місті Красний луч підтверджено три випадки коронавірусу, і за даними джерела, на наступному тижнв в ОРЛО про них оголосять.

"На 2.04. 2020 року список осіб на самоізоляції з симптомами пневмонії і ГРВІ становить 543 людини. У всіх напрямках виїзду з міста Антрацит і Красного луча встановлені блок-пости, в'їзд в ці міста повністю обмежений (виняток лише для тих, хто повертається додому). Але станом на сьогодні, продовольчі сектори на міських ринках в Антрациті та Красному Лучі працюють, зафіксовано дуже великі кількість людей", - повідомили в групі.

Нагадаємо, що в окупованому Криму станом на ранок 5 квітня зафіксовано два нові випадки зараження коронавирусною інфекцією COVID-19.

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