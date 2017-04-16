Боевики ИГИЛ использовали химическое оружие в Мосуле - СМИ

По словам офицера антитеррористических сил Ирака, нападение произошло в ночь на субботу в районе Мосула Аль-Абар - боевики применили хлор.

В итоге семь иракских военных госпитализированы в ближайшую клинику. Сообщают, что они имеют проблемы с дыханием.

Как пишет агентство, офицер говорил на условиях анонимности, "поскольку он не был уполномочен распространять эту информацию".

Напомним, по данным СМИ, более трех тысяч гражданских лиц погибли в Мосуле с 19 февраля, когда правительственные войска при поддержке США начали наступление на исламистов в западной части города.

Как сообщал УНН, 17 марта в Мосуле в результате авиаудара произошла массовая гибель людей. По разным оценкам, погибли от 60 до 240 гражданских. В западной коалиции, возглавляемой США, признали, что к этой трагедии мог привести именно удар ее авиации.

Мосул - главный оплот "Исламского государства" в Ираке. Операция по освобождению города началась 17 октября 2016.