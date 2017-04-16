Боевики ИГИЛ использовали химическое оружие в Мосуле - СМИ

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15772 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75968 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138717 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110413 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112422 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109846 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102233 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106379 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103063 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149404 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Актуальное
Боевики ИГИЛ использовали химическое оружие в Мосуле - СМИ

Боевики ИГИЛ использовали химическое оружие в Мосуле - СМИ

Киев  •  УНН

 • 11467 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Боевики и деловые использовали химическое оружие в отношении иракских военных в одном из недавно освобожденных от джихадистов районов западного Мосула, передает УНН со ссылкой на Associated Press.

По словам офицера антитеррористических сил Ирака, нападение произошло в ночь на субботу в районе Мосула Аль-Абар - боевики применили хлор.

В итоге семь иракских военных госпитализированы в ближайшую клинику. Сообщают, что они имеют проблемы с дыханием.

Как пишет агентство, офицер говорил на условиях анонимности, "поскольку он не был уполномочен распространять эту информацию".

Напомним, по данным СМИ, более трех тысяч гражданских лиц погибли в Мосуле с 19 февраля, когда правительственные войска при поддержке США начали наступление на исламистов в западной части города.

Как сообщал УНН, 17 марта в Мосуле в результате авиаудара произошла массовая гибель людей. По разным оценкам, погибли от 60 до 240 гражданских. В западной коалиции, возглавляемой США, признали, что к этой трагедии мог привести именно удар ее авиации.

Мосул - главный оплот "Исламского государства" в Ираке. Операция по освобождению города началась 17 октября 2016.

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