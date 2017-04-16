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Бойовики ІДІЛ використали хімічну зброю в Мосулі - ЗМІ

Бойовики ІДІЛ використали хімічну зброю в Мосулі - ЗМІ

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Бойовики ІДІЛ використали хімічну зброю стосовно іракських військових в одному з нещодавно звільнених від джихадистів районів західного Мосула, передає УНН з посиланням на Associated Press.

За словами офіцера антитерористичних сил Іраку, напад стався в ніч на суботу в районі Мосула Аль-Абар — бойовики застосували хлор.

У підсумку семеро іракських військових госпіталізовані до найближчої клініки. Повідомляють, що вони мають проблеми з диханням.

Як пише агентство, офіцер говорив на умовах анонімності, “оскільки він не був уповноважений поширювати цю інформацію”.

Нагадаємо, за даними ЗМІ, більше трьох тисяч цивільних осіб загинули в Мосулі з 19 лютого, коли урядові війська за підтримки США почали наступ на ісламістів у західній частині міста.

Як повідомляв УНН, 17 березня в Мосулі внаслідок авіаудару сталася масова загибель людей. За різними оцінками, загинули від 60 до 240 цивільних. У західній коаліції, очолюваній США, визнали, що до цієї трагедії міг призвести саме удар її авіації.

Мосул — головний оплот “Ісламської держави” в Іраку. Операція зі звільнення міста почалася 17 жовтня 2016 року.

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