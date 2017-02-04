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Калибр (семейство ракет)

Боевики дважды за минувшие сутки обстреляли Сартану

Киев • УНН

 • 10269 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. Около 23.00, 3 февраля, террористы нанесли артудары по поселку Кальмиусского района Мариуполя. Половина поселка обесточена. Есть повреждения домов. Об этом сообщает ГУ ЧП Донецкой области, передает УНН.

Боевики дважды за минувшие сутки обстреляли Сартану

Сейчас поселок объезжает Сартанская группа быстрого реагирования. Информации о количестве разрушений и жертв среди мирного населения пока нет.

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Предварительно известно, что снаряды упали примерно в том же районе, что и во время утреннего обстрела.

Личный состав мужчин Кальмиусского отделения и Центрального отдела полиции поднят по тревоге.

По состоянию на 00.45 известно, что по адресу ул. Северная, 4 а произошло прямое попадание снаряда в дом.

В помещении Сартанского поселкового отделения полиции развернут штаб, откуда координируются все силы полиции.

По состоянию на 1.30 известно, что повреждены 12 домов. За каждым домом закреплена группу полицейских, в состав которых входят следователи, которые документируют последствия обстрела.

Как сообщал УНН, снаряд в Авдеевке попал в дом с детьми.

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