Бойовики двічі за минулу добу обстріляли Сартану
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. Близько 23.00, 3 лютого, терористи нанесли артудар по селищу Кальміуського району Маріуполя. Половина селища знеструмлена. Є пошкодження будинків. Про це повідомляє ГУ НП Донецької області, передає УНН.
Наразі селище об’їжджає сартанська група швидкого реагування. Інформації щодо кількості руйнувань та жертв серед мирного населення наразі немає.
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Попередньо відомо, що снаряди впали приблизно у тому ж районі, що й під час ранкового обстрілу.
Особовий склад чоловіків Кальміуського відділення та Центрального відділу поліції піднято по тривозі.
Станом на 00.45 відомо, що за адресою вул. Північна, 4 а сталося пряме потрапляння снаряду в будинок.
У приміщенні Сартанського селищного відділення поліції розгорнуто штаб, звідки координуються всі сили поліції.
Станом на 1.30 відомо, що пошкоджено 12 будинків. За кожним помешканням закріплено групу поліцейських, до складу яких входять слідчі, що документують наслідки обстрілу.
Як повідомляв УНН, снаряд в Авдіївці потрапив у будинок з дітьми.