Боевики четыре раза обстреляли позиции ВСУ, есть погибший
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. В течение текущих суток боевики на Донбассе 4 раза нарушили режим прекращения огня. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ООС.
"Противник вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Станицы Луганской, Марьинки, Старогнатовки и Гнутово. В ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил погиб", - говорится в сообщении.
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По информации пресс-центра, во всех случаях ведения огня противником Объединенные силы употребляли адекватные меры.
"Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки в районе проведения операции Объединенных сил боевики незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР" 12 раз открывали огонь по позициям наших войск.