Бойовики чотири рази обстріляли позиції ЗСУ, є загиблий
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Упродовж поточної доби бойовики на Донбасі 4 рази порушили режим припинення вогню. В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув, передає УНН із посиланням на прес-службу ООС.
"Противник вів прицільний вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Станиці Луганської, Мар'їнки, Старогнатівки та Гнутового. В ході бойових дій один військовослужбовець Об’єднаних сил загинув", - йдеться у повідомленні.
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За інформацією прес-центру, у всіх випадках ведення вогню противником Об’єднані сили вживали адекватних заходів.
"Ситуація в районі проведення ООС залишається контрольованою", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, протягом минулої доби у районі проведення операції Об’єднаних сил бойовики незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР” 12 разів відкривали вогонь по позиціях наших військ.