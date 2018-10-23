З початку ООС на Донбасі загинули п'ятеро цивільних і ще 10 були поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З початку операції Об’єднаних сил на Донбасі загинуло п'ятеро цивільних осіб та ще десятеро зазнали поранень внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань. Про це розповів командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв під час зустрічі з американською делегацією на чолі з послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на прес-центр Об’єднаних сил.
“Противник продовжує обстріли населених пунктів, зокрема й із застосуванням важкого озброєння. З початку операції Об’єднаних сил зафіксовано 58 обстрілів населених пунктів та 1 обстріл ділянки місцевості, внаслідок яких загинуло 5 цивільних осіб та 10 було поранено”, — цитує Наєва прес-центр Об’єднаних сил.
Також, за його словами, протягом останнього місяця зросла кількість мирних громадян, які загинули або були травмовані в результаті спрацювання вибухових пристроїв на непідконтрольній Україні території.
“Це є наслідком нехтування російським агресором будь-яких норм мінної безпеки. Внаслідок підриву на ворожих мінах загинуло 5 цивільних осіб, троє з яких — діти, ще одного хлопчика важко поранено”, — повідомив командувач Об’єднаних сил.
Також він навів факти застосування бойовиками зброї суто російського виробництва та підкреслив, що противник не припиняє активне використання БПЛА. Американську сторону було поінформовано, що з початку операції ОС було знищено (збито) 5 російських БПЛА типу Орлан-10.
Як повідомляв УНН, 30 квітня формат АТО змінився на операцію Об'єднаних сил.