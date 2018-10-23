З початку ООС на Донбасі загинули п'ятеро цивільних і ще 10 були поранені

КИЇВ. 23 жовтня. УНН. З початку операції Об’єднаних сил на Донбасі загинуло п'ятеро цивільних осіб та ще десятеро зазнали поранень внаслідок обстрілів незаконних збройних формувань. Про це розповів командувач Об’єднаних сил Сергій Наєв під час зустрічі з американською делегацією на чолі з послом США в Україні Марі Йованович, передає УНН з посиланням на прес-центр Об’єднаних сил.