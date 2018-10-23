С начала ООС на Донбассе погибли пятеро гражданских и еще 10 были ранены

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КИЕВ. 23 октября. УНН. С начала операции Объединенных сил на Донбассе погибли пять гражданских лиц и еще десять получили ранения в результате обстрелов незаконных вооруженных формирований. Об этом рассказал командующий Объединенных сил Сергей Наев во время встречи с американской делегацией во главе с послом США в Украине Мари Йованович, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил.

“Противник продолжает обстрелы населенных пунктов, в том числе с применением тяжелого вооружения. С начала операции Объединенных сил зафиксировано 58 обстрелов населенных пунктов и 1 обстрел участка местности, в результате которых погибло 5 гражданских лиц и 10 были ранены”, — цитирует Наева пресс-центр Объединенных сил.

Также, по его словам, за последний месяц выросло количество мирных граждан, погибших или травмированных в результате срабатывания взрывных устройств на неподконтрольной Украине территории.

“Это является следствием пренебрежения российским агрессором любых норм минной безопасности. В результате подрыва на вражеских минах погибло 5 гражданских лиц, трое из которых — дети, еще один мальчик тяжело ранен”, — сообщил командующий Объединенных сил.

Также он привел факты применения боевиками оружия чисто российского производства и подчеркнул, что противник не прекращает активное использование БПЛА. Американская сторона была проинформирована, что с начала операции ОС было уничтожено (сбито) 5 российских БПЛА типа Орлан-10.

Как сообщал УНН, 30 апреля формат АТО изменился на операцию Объединенных сил.

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