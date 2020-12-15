Боевики 5 раз нарушили "тишину": стреляли из гранатометов у Авдеевки и Шумов

"... в начале суток, вблизи Авдеевки вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь из подствольных гранатометов. В районе населенного пункта Водяное противник дважды применил для огневых провокаций не только гранатометы, но и стрелковое оружие. А под вечер оккупанты дважды открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия неподалеку Шумов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, враждебные выстрелы были неприцельными и не несли угрозы воинам ВСУ, поэтому огонь они не открывали.

"Среди наших защитников боевых потерь и ранений нет", - добавили в пресс-центре.

Напомним, по состоянию на утро 15 декабря, на Донбассе боевики с начала суток дважды нарушили "режим тишины" - вблизи Авдеевки и Водяного.