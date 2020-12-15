Бойовики 5 разів порушили "тишу": стріляли із гранатометів біля Авдіївки та Шумів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 5 порушень режиму припинення вогню. Як повідомили у пресцентрі ООС, бойовики стріляли із гранатометів біля Авдіївки та Шумів, передає УНН.
"... на початку доби, поблизу Авдіївки збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь із підствольних гранатометів. В районі населеного пункту Водяне противник двічі застосував для вогневих провокацій не тільки гранатомети, а й стрілецьку зброю. А під вечір окупанти двічі відкривали вогонь з гранатометів різних систем та стрілецької зброї неподалік Шумів", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, ворожі постріли були неприцільними і не несли загрози воїнам ЗСУ, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.
"Серед наших захисників бойових втрат та поранень немає", - додали у пресцентрі.
Нагадаємо, станом на ранок 15 грудня, на Донбасі бойовики з початку доби двічі порушили "режим тиші" - поблизу Авдіївки та Водяного.