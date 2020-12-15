ООС: з початку доби бойовики двічі порушили "режим тиші"
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Донбасі бойовики з початку доби двічі порушили "режим тиші" - поблизу Авдіївки та Водяного. Про це повідомив під час брифінгу представник пресцентру Міністерства оборони України капітан Михайло Шаравара, передає УНН.
"Станом на 12 годину поточної доби, зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню", - зазначив він.
Повідомляється, що на Донецькому напрямку, російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний вогонь з підствольних гранатометів поблизу Авдіївки та Водяного.
"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - підсумував Шаравара.
Нагадаємо, на Донбасі упродовж минулої доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.