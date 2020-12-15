ООС: з початку доби бойовики двічі порушили "режим тиші"

"Станом на 12 годину поточної доби, зафіксовано два факти порушення режиму припинення вогню", - зазначив він.

Повідомляється, що на Донецькому напрямку, російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний вогонь з підствольних гранатометів поблизу Авдіївки та Водяного.

"Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає", - підсумував Шаравара.

Нагадаємо, на Донбасі упродовж минулої доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню.