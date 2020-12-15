На Донбасі з початку доби одне порушення режиму припинення вогню — ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Донбасі упродовж минулої доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.
“Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї. Всі вогневі провокації противника не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що від початку поточної доби, 15 грудня, на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
“Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомету поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки. Провокація противника не мала загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — повідомили в ООС.
Нагадаємо, сьогодні розпочнеться дводенна зустріч учасників переговорного процесу по Донбасу у Тристоронній контактній групі. Українська делегація запропонувала розглянути низку питань, зокрема обмін полоненими та чотири нові ділянки розведення військ.