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На Донбасі з початку доби одне порушення режиму припинення вогню — ООС

Київ • УНН

 • 18905 перегляди

КИЇВ. 15 грудня. УНН. На Донбасі упродовж минулої доби бойовики чотири рази порушили режим припинення вогню. Про це повідомляє пресцентр штабу операції Об’єднаних сил, передає УНН.

На Донбасі з початку доби одне порушення режиму припинення вогню — ООС

“Першу вогневу провокацію було помічено в районі населеного пункту Шуми. Тут ворог двічі вів неприцільний вогонь з ручних протитанкових гранатометів та підствольних гранатометів. Згодом противник активізувався і поблизу Авдіївки та Пісок, де в напрямку наших позицій окупанти здійснили по декілька пострілів зі стрілецької зброї. Всі вогневі провокації противника не мали загрози для українських воїнів, тому наші захисники вогонь у відповідь не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що від початку поточної доби, 15 грудня, на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

“Збройні формування Російської Федерації відкрили неприцільний вогонь з підствольного гранатомету поблизу українських позицій у передмісті Авдіївки. Провокація противника не мала загрози для наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали. Бойових втрат та поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає”, — повідомили в ООС.

Нагадаємо, сьогодні розпочнеться дводенна зустріч учасників переговорного процесу по Донбасу у Тристоронній контактній групі. Українська делегація запропонувала розглянути низку питань, зокрема обмін полоненими та чотири нові ділянки розведення військ.

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