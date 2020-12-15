На Донбассе с начала суток одно нарушение режима прекращения огня - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Донбассе за прошедшие сутки боевики четыре раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил, передает УНН.
“Первая огневая провокация была замечена в районе населенного пункта Шуми. Здесь враг дважды вел неприцельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов. Впоследствии противник активизировался и вблизи Авдеевки и Песок, где в направлении наших позиций оккупанты совершили по несколько выстрелов из стрелкового оружия. Все огневые провокации противника не несли угрозы для украинских воинов, поэтому наши защитники огонь в ответ не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что с начала текущих суток, 15 декабря, на Донбассе было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
“Вооруженные формирования Российской Федерации открыли неприцельный огонь из подствольного гранатомета вблизи украинских позиций в пригороде Авдеевки. Провокация противника не имела угрозы для наших воинов, поэтому огонь они не открывали. Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил нет”, — сообщили в ООС.
Напомним, сегодня начнется двухдневная встреча участников переговорного процесса по Донбассу в Трехсторонней контактной группе. Украинская делегация предложила рассмотреть ряд вопросов, в частности обмен пленными и четыре новых участка разведения войск.